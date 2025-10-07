أبرز المشاركات العربية في مهرجان لندن السينمائي: قصص ورؤى مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - تتجه أنظار عشاق ومحبي الأعمال السينمائية نحو فعاليات الدورة التاسعة والستين من مهرجان لندن السينمائي الدولي، التي سوف تنطلق غداً الأربعاء الموافق 8 أكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية "لندن"، وتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر.

ولعل مايميّز تلك الدورة، هو الحضور اللافت للأفلام العربية المليئة بالقصص الملهمة والمختلفة. ومن خلال التقرير التالي، سوف نستعرض المشاركات العربية بهذا المهرجان.

"صوت هند رجب" يواصل توهُّجه العالمي

بعد حصده لـ جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى ضمن حفل توزيع جوائز النسخة الـ 82 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، يخوض فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة كوثر بن هنية تجرِبة أخرى، ولكن هذه المرة في مهرحان لندن السينمائي، وذلك وسْط توقعات بنجاحه خلال فعاليات المهرجان، في ظل الإشادات التي حظي بها العمل من عددٍ كبير من النقاد، وأيضاً الجمهور الذي حرَص على مشاهدة العمل وقت عرضه في المهرجانات الأخرى.

الفيلم متسوحاة أحداثه من قصة حقيقية، لا يقدّمها بسطحيتها الإخبارية؛ بل يلتقط تفاصيلها بحساسية سينمائية عالية؛ حيث يتحوّل "الصوت" إلى بطل حقيقي، يرافق المشاهدين ويقودهم إلى مستويات أعمق من التأمل.

"غرق" معاناة أم

وإلى فيلم آخر بعنوان: "غرق"، للمخرجة الأردنية زين الدرعي، التي سبق لها وأن نالت شهرة واسعة بفيلمها القصير "استسلم"، الذي عُرض لأول مرة في فينيسيا وفاز بجائزة آفاق لأفضل فيلم قصير. وهذه المرة سوف تأخذ المشاهد نحو قصة مليئة بالمشاعر والصراع الداخلي، لـ أم تواجه انهيار ابنها النفسي، وسْط صمت العائلة. مقدماً معالجة جريئة لموضوع الصحة النفسية في العالم العربي.

https://www.instagram.com/p/DMu1sU6o5GD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMu1sU6o5GD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMu1sU6o5GD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"حوبة": حكاية مؤثّرة

يعود المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري من جديد إلى عالم السينما الروائية منذ فيلمه الأول "زنزانة"، من خلال فيلمه الجديد "حوبة"، الذي ينافس به في مهرجان لندن السينمائي؛ حيث يقدّم حكاية مؤثّرة تأسر المشاهد، ضمن أجواء من الرعب المشوّقة. وتدور أحداثه حول أماني، التي تؤدي دورها الممثلة الإماراتية بُدور محمد، الزوجة التي تنقلب حياتها رأساً على عقب عندما تأتي إلى منزلها "زهرة"، التي تلعب دورها الممثلة سارة طيبة، وتشعر بوجود ظواهر خارقة للطبيعة.

وفي وقتٍ سابق، شاركت سارة طيبة متابعيها عبْر حسابها على "إنستغرام" بوستر الفيلم، وأشارت في تعليقها إلى المهرجانات التي سوف يشارك بها الفيلم، وكتبت: "فيلمنا (حوبة) إخراج ماجد الأنصاري. وإنتاج إماجينيشن وسپوكي فيلمز. حيشارك في أقوى مهرجاني رعب وفانتازيا في العالم في أمريكا وأسبانيا، بالإضافة كمان لمهرجان لندن، مبروك وبشدة لكلّ الفريق".

https://www.instagram.com/p/DOZCwCdjYTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOZCwCdjYTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOZCwCdjYTw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"سماء بلا أرض": حكاية نسائية

برقّة وعذوبة شديدتين، تعزف المخرجة المميزة أريج السحيري سيمفونية نسائية متكاملة في فيلمها الجديد "سماء بلا أرض"، الفيلم الذي شهد عرضه العالمي الأول في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، التي أُقيمت خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو الماضي؛ ليعود مجدداً للمشاركة في مهرجان لندن السينمائي الدولي.

يتتبع الفيلم ماري، قسيسة إيفوارية وصحفية سابقة، تعيش في تونس. يصبح منزلها ملاذاً لناني، الأم الشابة التي تسعى لمستقبل أفضل. وجولي، الطالبة الشجاعة التي تحمل آمال عائلتها. يشكّل وصول طفلة يتيمة صغيرة تحدياً لروح التضامن لديهما في مُناخ اجتماعي متوتّر؛ كاشفاً عن هشاشتهما وقوتهما.

في عالمٍ تُهمّش فيه قصص النساء في كثيرٍ من الأحيان، يغيّر فيلم "سماء بلا أرض" مجرى الأحداث. يستكشف الفيلم التوتُّر والتآزر اللذين ينشآن بين النساء في أوقات الأزمات. يتناول الصراعات التي تواجهها المرأة، فقط لكونها امرأة، والقوة التي تحملها بداخلها لنفس السبب. يغوص الفيلم بعمق داخل مشاعر ثلاث سيدات وحيواتهن، برقّة وعنف وجرأة ووضوح.

https://www.instagram.com/p/DOHVZC5jMzE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOHVZC5jMzE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOHVZC5jMzE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

مشاركات عربية أخرى

فيلم "آية": رحلة مؤثّرة

وإلى فيلم آخر، جاءت قصته ممزوجة بـ آلام الفقد، وهو فيلم "آية" للمخرجة التونسية الدنماركية مايا عجمية، بعنوان: "آية"، قصة فتاة في الثانية عشرة من عمرها تواجه فقدان شقيقها الأكبر بشكل مفاجئ. وبين ألم الفقد ورغبتها في التمسُّك بالحياة، تجد آية عزاءها في الإبداع؛ مستندةً إلى قوتها الداخلية ودعم أصدقاء شقيقها، بينما تخوض رحلة مؤثّرة عبْر الحزن والنضج.

"نجوم الألم والأمل": لمسة رومانسية

في عملٍ رومانسيٍ يمتد عبْر ثلاثة عقود من التاريخ اللبناني، يأخذنا المخرج سيريل عريس من خلال فيلم "نجوم الألم والأمل" في رحلة ممزوجة بالمشاعر، عن نينو وياسمينة. وبينما يواجهان خياراً بين الحبّ والبقاء. ويجب عليهما أن يقررا ما إذا كانا يريدان بناء أسرة ورسم طريق السعادة في لبنان، رغم المآسي التي تعصف بالبلاد.

https://www.instagram.com/p/DMfM_eNuIGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfM_eNuIGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMfM_eNuIGl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"شارع مالقة": حياة أخرى

تعود المخرجة المغربية مريم توزاني بفيلمها الجديد "شارع مالقة"، الذي تدور أحداثه في طنجة. وتؤدي بطولته الأسطورة الأسبانية كارمن مورا. العمل الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا وفاز بجائزة الجمهور، يواصل بأسلوبه الحساس استكشاف العوالم الداخلية للنساء، وهي السمة التي طبعت مسيرة توزاني الفنية.

"الخرطوم": ذاكرة ممزوجة بالأمل

أما فيلم "الخرطوم" فيمزج بين اللقطات الوثائقية والمشاهد المصوّرة؛ ليُبرز أصوات خمسة من سكان العاصمة السودانية الذين اضطروا إلى الفرار من أهوال الصراع. ينبع المشروع من شهادات ومواد ميدانية حقيقية، نسجها المبدعون: أنس سعيد، راوية الحاج، إبراهيم سنوبي أحمد، تيميا محمد أحمد. إلى جانب المخرج الإبداعي والكاتب فيليب كوكس. في عمل يجمع بين الذاكرة والأمل والمقاومة الإنسانية.

رؤية مختلفة: حياة وأشياء أخرى

"كارثة نصف القطر": رحلة بصرية

يقدّم المخرج جاد يوسف فيلمه القصير "كارثة نصف القطر" ضمن برنامج "إكسبيرمنتا"، في رحلة بصرية على امتداد الساحل اللبناني، تقودها شخصية غامضة تتنقّل بين الواقع والرمز. على مدار 19 دقيقة، يرسم الفيلم صورة شاعرية للبنان كمكانٍ تتقاطع فيه الأسطورة والذاكرة والتحوُّل.

"دائرة الصباح": رحلة تأمُّل

أما الفيلم القصير "دائرة الصباح" للمخرجة الفلسطينية بسمة الشريف، الذي يُعرض أيضاً ضمن برنامج "إكسبيرمنتا"؛ فيمتد على مدى 18 دقيقة من التأمُّل في الصورة والتكرار والمقاومة. بأسلوبها البصري المتقن، تغوص الشريف المعروفة بأعمالها بين المعارض والمهرجانات العالمية، في تفكيك السياسة الكامنة داخل تفاصيل الحياة اليومية وحركاتها البسيطة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».