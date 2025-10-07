ديبيكا بادوكون بالعباءة والطرحة في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي: ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - في زيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تولّى نجما بوليوود ديبيكا بادوكون وزوجها رانفير سينغ، إظهار جمال إمارة أبوظبي من جهة معالمها السياحية وأشهر الأماكن الموجودة بها، من خلال مقطع فيديو شاركاه عبْر حسابهما الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

زيارة ديبيكا بادوكون لمسجد الشيخ زايد الكبير

View this post on Instagram A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

تأتي زيارة ديبيكا بادوكون ورافير سينغ لـ أبوظبي في إطار تعيين "زوروا أبوظبي" visit abu dhabi التابعة لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ديبيكا بادوكون سفيرةً إقليميةً لعلامتها التِجارية، التي تم تعيين زوجها رانفير سينغ بها منذ عام 2023.

في إحدى لقطات مقطع الفيديو الذي شاركته ديبيكا بادوكون عبْر حسابها على إنستغرام، ظهر الزوجان في الحملة الترويجية لمتحف اللوفر أبوظبي. يبدأ المقطع برؤية الزوجين وهما يُعجبان بقطعة أثرية في المتحف. ثم تظهر ديبيكا ورانفير بجامع الشيخ زايد الكبير الشهير، أكبر مساجد الإمارات. وهناك ارتدت ديبيكا العباءة العربية وكانت تضع الحجاب فوق رأسها؛ حيث شوهدا وهما يتجوّلان في ساحة المسجد، ويرافقهما مرشد ليشرح لهما أهم المعلومات عن هذا المسجد الذي يُعَد صرحاً تاريخياً ومنطقة جذب سياحي.

ديبيكا بادوكون تتعاون للمرة السادسة مع شاروخان

https://www.instagram.com/p/DOy87swjBhk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOy87swjBhk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOy87swjBhk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



على صعيد العمل، تجدد ديبيكا بادوكون تعاونها السادس مع شاروخان من خلال فيلم The King. وعن هذا التعاون الجديد، شاركت ديبيكا بادوكون سعادتها في منشور عبْر حسابها الرسمي على إنستغرام؛ حيث نشرت صورة وهي تمسك بيد شاروخان، وكتبت رسالةً مؤثّرة، جاء فيها: "أول درس تعلمتُه منه قبل ما يقارب 18 عاماً أثناء تصوير فيلم (أوم شانتي أوم Om Shanti Om)، هو أن تجرِبة صناعة فيلم، والأشخاص الذين تُنتج معهم، أهم بكثير من نجاحه. أتفق تماماً معه، وقد طبّقت هذا التعلّم في كلّ قرار اتخذته منذ ذلك الحين. وربما لهذا السبب عدنا معاً لإنتاج فيلمنا السادس".

فيلم King من إخراج سيدهارث أناند، ويشارك في بطولته أيضاً: سوهانا خان، جاكي شروف، أنيل كابور، أرشد وارسي، راني موخرجي، أبهيشيك باتشان، جايديب أهلاوات، وأبهي فيرما.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»