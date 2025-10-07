إيما واتسون تغادر أسبوع الموضة في باريس 2025 على دراجة نارية

إيما واتسون تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس 2025

Emma Watson Leaves Paris Fashion Week 2025 Show on Motorcycle https://t.co/xSLkcOL4DI — E! News (@enews) October 7, 2025

أسبوع الموضة في باريس 2025

إيما واتسون من أعلى الممثلات تحقيقاً للإيرادت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - النجمة العالميةEmma Watson اعتادت حضور أسبوع الموضة في باريس، وكذلك اعتادت أن تخطف الأضواء بإطلالاتها المميزة، ولكن هذه المرة خطفت الأنظار بمغادرة أحد عروض الأزياء على متن دراجة نارية؛ مما جعلها حديث الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.— E! News (@enews)بعد حضورEmma Watsonالبالغة من العمر 35 عاماً، أحد العروض النسائية لربيع وصيف 2026 خلال أسبوع الموضة في باريس 2025، غادرت الممثلة السابقة لسلسلة أفلام هاري بوتر، على متن دراجة نارية خلف سائق الدراجة.وقد ارتدت "واتسون" فستاناً قصيراً وردياً فاتحاً مع سترة باللون الجملي، وسرعان ما غادرت العرض بعد انتهائه على متن دراجة نارية. وأكملت أناقتها وسلامتها بارتداء خوذة دراجة بيضاء، وكانت واضحاً عليها السعادة، كما لوّحت للجماهير المُصطفّة.وجلست إيما واتسون في العرض بجانب مجموعة من المشاهير: كايلي جينر، وميندي كالينج، وجوي كينغ، ولورا هاريير.الجدير بالذكر، أنكان قد تم حظرها من القيادة لمدة ستة أشهر، والذي فُرض عليها بعد إلغاء رخصة قيادتها في المملكة المتحدة؛ لتجاوُزها الحد الأقصى للسرعة المسموح به وهو 30 ميلاً في الساعة.، أُقيم بين 29 سبتمبر و7 أكتوبر. شهد عروضاً مميزة من دُور الأزياء العالمية وأسماء جديدة، مع تركيز متزايد على الاستدامة والابتكار.كما شهد الحدث حضور العديد من الشخصيات البارزة، وقدّمت العديد من الدُور مجموعات تعكس التزامها بالبيئة، مع استخدام مواد صديقة للبيئة.

تُصنَّف الممثلة إيما واتسون ضمن قائمة أعلى 5 ممثلات تحقيقاً للإيرادات على مستوى العالم؛ استناداً إلى بيانات موثّقة من مواقع مثل: Box Office Mojo، وBoxOfficeReviewz حتى منتصف عام 2025.

حيث بدأت إيما واتسون نجاحها الملحوظ بدورها في سلسلة Harry Potter؛ بل وأثبتت نفسها في أعمال أخرى ضخمة مثل: Beauty and the Beast، وLittle Women.

ويُذكر أن العالم عرف "واتسون" بدور "هيرميوني غرينجر" في سلسلة Harry Potter التي بدأت وهي في سن الـ11. استمرت نجاحاتها السينمائية في أفلام مثل: The Perks of Being a Wallflower، وBeauty and the Beast.

كما أصبحت وجهاً معروفاً في قضايا حقوق المرأة؛ حيث ألقت خطاباً مؤثّراً في الأمم المتحدة ضمن حملة HeForShe. وحصلت على لقب سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة منذ 2014.



قد ترغبين في معرفة فيديو: حقائق مثيرة للاهتمام عن نجمة هوليوود إيما واتسون



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».