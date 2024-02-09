ألكانتارا الزجاجي.. الإصابات تكتب نهاية الرحلة مع ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، تياجو ألكانتارا الإسباني، لإصابة جديدة قد تؤدي إلى نهاية رحلته مع الفريق.

وشارك النجم الإسباني كبديلا، من هزيمة الريدز أمام أرسنال بنتيجة 1-3، في مباراة الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعد تلك المشاركة الأولى لألكانتارا، منذ إصابته في أبريل 2023، ليعود إلى أرض الملعب بعد انقضاء 9 أشهر على غيابه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "جارديان" البريطانية، يبدو أن ألكانتارا تعرض لإصابة عضلية جديدة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى غيابه عن ليفربول حتى نهاية الموسم الحالي.

تياجو ألكانتارا

وأفادت الصحيفة بأن نادي الإنجليزي، يفكر بجدية إلى التخلي عنه وعدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في الصيف المقبل، وذلك نتيجة لكثرة الإصابات التي تعرض لها.

ولم يتم تحديد حجم ومدة غياب ألكانتارا بعد، ولكن من الأرجح أنه سيفقد فرصته في اللعب بشكل كبير، بسبب غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

وتعتبر تلك المرة العاشرة، التي يتعرض فيها ألكانتارا لإصابة منذ انضمامه لصفوف نادي ليفربول في صيف 2020، بعد انتقاله من نادي بايرن ميونخ الألماني.

منذ الإصابة الأولى حتى الإصابة الأخيرة، بلغ إجمالي غياب اللاعب الإسباني عن فريق ليفربول 562 يومًا، ومتوقع زيادته بعد الإصابة الأخيرة.

تياجو ألكانتارا

وغاب 81 مباراة عن صفوف "الريدز" منذ انضمامه إلى ملعب أنفيلد، في حين شارك في 98 مباراة أخرى في مسابقات مختلفة، حيث سجل 3 أهداف وصنع 6.