الامارات | البلجيكية كوبيكي بطلة طواف الإمارات للسيدات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت البلجيكية لوتي كوبيكي بلقب النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 120 متسابقة مثلن 20 فريقاً عالمياً وقارياً، خلال الفترة من الثامن إلى الـ11 من فبراير الجاري.

وأُقيم الطواف على امتداد أربع مراحل، لمسافة 468 كم، واختتمت فعالياته، أمس، بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي.

وأنهت كوبيكي من فريق «إس دي ووركس» مراحل الطواف الأربع في صدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن قدره 11:16:51 ساعة، متقدمة بفارق 13 ثانية على الأسترالية نيفي برادبيري من فريق كانيون سرام ريسينغ التي حلت في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاءت الإسبانية مافي غارسيا من فريق العلا جايكو، بفارق 44 ثانية عن كوبيكي.

وحصدت الهولندية آمبر كراك من فريق إف دي جيه سويس لقب المرحلة الرابعة والأخيرة من الطواف (مرحلة الدار) والتي انطلقت من متحف اللوفر أبوظبي، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، وأنهت كراك مسافة المرحلة الرابعة البالغة 105 كم في زمن قدره 2:27:33 ساعة، بمتوسط سرعة 42 كم، وتغلبت على نخبة من راكبات الدراجات المرشحات للفوز، في مقدمتهن لورينا ويبيس التي جاءت ثانية في المرحلة.

وحصلت كوبيكي على القميص الأحمر، برعاية مياه العين، متصدرةً الترتيب العام للسباق، وفازت زميلتها في الفريق الهولندية لورينا ويبيس بطلة المرحلتين الأولى والثانية بالقميص الأخضر برعاية تدوير متصدرةً بالنقاط (62 نقطة)، وحصلت الأسترالية نيفي برادبيري على القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة.

وحصل فريق كانيون سرام الألماني، على درع أفضل فريق في طواف الإمارات للسيدات.