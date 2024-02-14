تشكيل ريال سوسيداد المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان في دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي باريس سان جيرمان أمام نظيره ريال سوسيداد في المباراة التى تجمعهما على ملعب بارك دي برنس ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال سوسيداد المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان



في حراسة المرمى: ريميرو.

في خط الدفاع: تراوري، زوبيلدا، نورماند، جالان.

في خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، مينديز.

في الهجوم: كوبو، صادق، بيرنبيتشا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد

وتنطلق صافرة احادث مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط، ويمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

