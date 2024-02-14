إصابة قوية لنجم النصر السعودي أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا.. فيديو

تعرض البرتغالي اوتافيو مونتيرو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لإصابة قوية خلال مباراة الفيحاء في دوري أبطال آسيا.

ويلاقي فريق النصر نظيره الفيحاء في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتعرض اوتافيو لإصابة قوية في الدقيقة 51 بعدما ارتطمت الكرة به، ليسقط على أرض الملعب، ليثير قلق جماهير النصر، قبل أن تتم معالجته واستكماله للقاء.

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وكان فريق النصر قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات.

فيما تأهل الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعدما احتل وصافة المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط.

وبدأ فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: عزيز بيهيتش، إيمريك لابورت، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، أوتافيو.

خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا.