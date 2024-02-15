مبابى يحسم قراره النهائى بشأن مصيره مع باريس سان جيرمان

أبغ المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، بقراره النهائي بشأن استمراره مع النادي الباريسي.

الجدير بالذكر أن عقد كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، ينتهي في يونيو المقبل 2024.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، إن كيليان مبابي أبلغ، رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أنه سيترك النادي كوكيل حر.

وأضاف: “لم يتم الاتفاق بشكل كامل على شروط المغادرة، لكنه سيغادر باريس في الصيف، ولم يفِ كيليان بعد بالتزاماته تجاه النادي”.

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الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، دخل في مفاوضات مع مبابي أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، ولكن رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بخدماته لأطول وقت منعت إتمام الصفقة.

ومن المتوقع أن ينضم قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.