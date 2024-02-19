شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة الإسماعيلى والزمالك وعبد الرازق لفيوتشر والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الإسماعيلي والزمالك إلى الحكم الدولي محمد عادل المباراة، ويعاونه كل من: سمير جمال وهشام الدسوقي، وأسامة إسماعيل حكما رابعا، في اللقاء المقرر له السابعة مساء غد في الجولة الـ13 للدوري الممتاز.

بينما يدير الحكم وليد عبد الرازق مباراة فيوتشر والمقاولون ويعاونه إبراهيم السوداني وعمرو جمعة والسيد شعبان، وهشام القاضي حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

وكان جوميز قد أعلن قائمة اللاعبين لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها غداً الإثنين فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتى تقام باستاد الإسماعيلية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما".