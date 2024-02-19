الامارات | مدرب عمره 36 عاماً يوقف انطلاقة ريال مدريد في الدوري الإسباني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 فبراير 2024

تعثر ريال مدريد المتصدر في ملعب جاره الجريح رايو فايكانو واكتفى بنقطة التعادل 1-1 في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، موسعاً الفارق الذي يفصله عن ملاحقه جيرونا الى ست نقاط موقتاً.

وبعد اكتساح جيرونا 4-0 في المرحلة الماضية ثم الفوز على أرض لايبزيغ 1-0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بدا فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مرشحاً لتخطي جاره فايكانو، لاسيما أن الأخير لم يذق طعم الفوز منذ الثاني من يناير ويخوض مباراته الأولى مه مع مدرب جديد هو الشاب إينييغو بيريس (36 عاماً) الذي حل بدلاً من المقال فرانسيسكو رودريغيس.

لكن النادي الملكي افتقد الى الحيوية والحلول الهجومية رغم أنه كان صاحب هدف التقدم، وذلك في غياب هدافه الانجليزي جود بيلينغهام للإصابة التي تحرمه أصلاً من خدمات رباعي الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو والنمسوي ديفيد ألابا والألماني أنتونيو روديغر وناتشو وحارس المرمى الأساسي البلجيكي تيبو كورتوا، عانى ريال في محاولة تحقيقه فوزه العشرين.

افتتح ريال مدريد التسجيل منذ الدقيقة الثالثة من هجمة مرتدة سريعة انطلقت من منطقته ووصلت الكرة الى براهيم دياس الذي مررها الى الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي على الجهة اليمنى، فعكسها الأخير الى خوسيلو الذي حولها في الشباك هدفاً ألغي في بادئ الأمر قبل احتسابه بعد الاحتكام الى تقنية الفيديو.

وبذلك، بات خوسيلو أول لاعب إسباني يسجل 8 أهداف لريال في المراحل الـ25 الأولى من الموسم منذ ألفارو موراتا موسم 2016-2017 (8 أيضاً) وفق "أوبتا" للاحصاءات.

واعتقد خوسيلو أنه أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 19 بكرة رأسية بعد فاصل مراوغة جميل من لوكاس فاسكيس، لكن الهدف ألغي نتيجة تجاوز الكرة لخط الملعب.

وخلافاً لمجريات اللعب، استحصل فايكانو على ركلة جزاء احتسبت بعد اللجوء الى "في أيه آر" نتيجة لمسة يد في المنطقة المحرمة على الفرنسي إدواردو كامافينغا، فانبرى لها راوول دي توماس بنجاح في مرمى الحارس الأوكراني أندري لونين (27).

وكان كروس قريباً من تسجيل هدف التقدم من ركلة حرة لكن الحارس تألق في الدفاع عن مرماه (80)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية التي شهدت خسارة ريال لجهود قائده داني كارفاخال بعد طرده بالانذار الثاني (5+90).