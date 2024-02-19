"قبل مواجهة برشلونة".. نابولي يتجه لإقالة مدربه من تدريب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشفت تقارير صحفية أن نادي نابولي الإيطالي يستعد لإقالة مدرب الفريق، والتر ماتزاري، بسبب تراجع النتائج.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن نابولي يضع الرتوش الأخيرة من أجل الإعلان عن الإقالة.

وأوضح فابريزيو أن النادي الإيطالي سيعين فرانشيسكو كالزونا مدرب سلوفاكيا محل ماتزاري بأثر فوري، حيث يتم وضع اللمسات النهائية على الصفقة.

وجاء ذلك القرار قبل مباراة نابولي ضد برشلونة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر تم تعيين والتر ماتزاري في شهر أكتوبر الماضي بدلا من رودي جارسيا.

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