نابولي يعلن رحيل ماتزاري قبل مواجهة برشلونة المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي رحيل والتر ماتزاري المدي الفني للفريق عن نصبه قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني ضمن منافسات ثن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتولى فرانشيسكو كالزونا مدرب المنتخب السلوفاكي مهمة قيادة الفريق خلفاً لماتزاري أمام الفريق الكتالوني.

وقال دي لوينتيس في تصريحات لشبكة “سكاي إيطاليا” : “ من المؤلم دائماً إقالة صديق، ماتزاري صديق لعائلتي ولنابولي وقد وجهت له الشكر على الفترة الماضية ”.

وتابع: “ ماتزاري كان مستعداً ليقدم المساعدة عندما مررنا باوقات صعبة، لكن مشجعو نابولي يتطلعون للمزيد وهذا الأمر يجب ان نضعه في إعتبارنا ”.

وأضاف: “ كالزونا يعرف 80% من لاعبي فريقنا، نحن نرحب به وسيخوض أولى مبارياته أمام برشلونة الذي يضم لاعبين رائعين كما هي العادة ”.