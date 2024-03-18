"بسبب مباراة أتلتيكو".. تشافي مهدد بالغياب عن كلاسيكو الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، بات مهدد بالغياب عن فريقه في مباراة ريال مدريد بالدوري الإسباني في إبريل المقبل.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، يوم 21 إبريل المقبل، في إطار منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إن المدير الفني لبرشلونة مهدد بالفعل بالغياب عن صفوف فريقه، في مواجهة ريال مدريد، بسبب تعرضه للطرد في مباراة أتليتكو مدريد أمس".

وأضافت: "العقوبة التي تنص عليها لائحة الدوري الإٍسباني، هي غياب تشافي عن 3 مباريات، اثنتين للطرد ومباراة بسبب ارتكابه خطأ متكرر".

وتابعت: "برشلونة لن يستأنف ضد قرار طرد تشافي، لأنه يدرك أن ذلك سيكون مضيعة للوقت فقط، والنادي سيلتزم بحكم لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني".

واختتمت الصحيفة: "من المتوقع أن تصل عقوبة تشافي إلى 3 مباريات، اثنتين للطرد ومباراة بسبب ارتكابه خطأ متكرر، وبذلك سيغيب عن مباراة ريال مدريد يوم 21 إبريل المقبل".

وكان برشلونة تمكن من تحقيق فوزاً كبيراً على حساب فريق أتلتيكو مدريد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة ال 29 ببطولة الدوري الإسباني.