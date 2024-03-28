برشلونة يفاوض ويليامز نجم أتليتك بيلباو ومنتخب إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا، لتدعيم صفوفه بقوة وتطوير مشروعه المستقبلي للفريق الكتالوني.

أفادت صحيفة “سبورت الكتالونية” أن برشلونة لا يزال مهتمًا بنيكو ويليامز حتى بعد تجديد عقده مع أتلتيك بيلباو.

وأكدت أن النادي الكتالوني على تواصل مع ويليامز ويعتبره أحد الأولويات، لكن لن يتم التعاقد معه إلا في حال توافر ميزانية مناسبة.

وأشار التقرير إلى أن ويليامز يبدي اهتماماً بارتداء قميص البارسا، لكنه لن يضغط من أجل الانتقال لأنه سعيد في بيلباو.

وفي سياق آخر، سيواجه برشلونة نظيره لاس بالماس، يوم السبت القادم، الموافق 30، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ويتواجد البارسا في المركز الثاني من جدول ترتيب الليغا برصيد 64 نقطة.