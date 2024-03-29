الامارات | ترتيب صادم للأهلي والزمالك في تصنيف أفضل الأندية عالميا والهلال يتصدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في إحصائيات كرة القدم ترتيب أفضل الأندية عالميا، وذلك عن عن شهر مارس 2024، والغريب كان ترتيب فريق الأهلي المصري ثالث العالم، وبطل إفريقيا 11 مرة، بينما دخل فريقا الهلال والنصر السعوديين نادي الـ100 لأفضل الأندية في العالم.

وطبقا للتصنيف اقتحم نادي الهلال قائمة أفضل 50 ناديا في العالم، باحتلاله المركز 44 في التصنيف، بينما جاء نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمركز الثاني عربيا والمرتبة الـ93 عالميا.

وعلى مستوى الأندية المصرية جاء نادي الأهلي المصري في المركز الثالث عربيا والثاني إفريقيا، والـ157 عالميا، بينما شغل غريمه التقليدي الزمالك المرتبة الـ540 في ترتيب العالم.

وجاء ترتيب أفضل الأندية العربية في شهر مارس 2024 على النحو التالي:

1- الهلال السعودي

2- النصر السعودي

3- الأهلي المصري

4- الجيش المغربي

5- الرجاء المغربي

6- اتحاد جدة السعودي

7- الترجي التونسي

8- العين الإماراتي

9- التعاون السعودي

10- مولودية الجزائر.