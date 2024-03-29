حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري بتنزانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حرص حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتنزانيا، على توجيه الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي اليوم بتنزانيا، استعداداً لمواجهة سيمبا.

وأكد غالي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "على اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال، والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا غدًا في دوري أبطال إفريقيا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 5 إبريل المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتمكن الأهلي من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد نجاحه في احتلال صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.