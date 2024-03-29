التشكيل المتوقع لصدام الخليج وضمك المصري ..شريف وطارق حامد أساسيان

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وبالأخص الجماهير السعودية لمتابعة الصدام المصري المرتقب والذي سيجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يلعب في صفوفه محمد شريف بنظيره ضمك المحترف بصفوفه الدولي المصري طارق حامد.

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ويلتقي ضمك بنظيره الخليج مساء اليوم على إستاد خميس مشيط ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي .

تشكيل الخليج المتوقع

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني، بيدرو ريبوشو، ليساندرو لوبيز، سعيد آل حمسل

خط الوسط: وو يونج جانج، خالد ناري، عبدالإله هوساوي، فابيو مارتينز

خط الهجوم: محمد شريف، بندر المطيري.

تشكيل ضمك المتوقع

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

خط الدفاع: عبدالله القحطاني، عبدالقادر بدران، ضاري العنزي، نور الرشيدي.

خط الوسط: نيكولاي ستانسيو، انتوليتش، طارق حامد.

خط الهجوم: كيفن نكودو، سنوسي هوساوي، أحمد الزين.