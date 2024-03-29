الاهلي يفوز بهدف على سيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تحقيق الفوز على نظيره سيمبا التنزاني، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الاهلي بهدف دون رد على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد بنيامين مكابا الوطني.

افتتح التهديف، أحمد نبيل كوكا لصالح فريق الاهلي، في الدقيقة 4، في شباك سيمبا التنزاني، خلال الشوط الأول.

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ولم يشهد الشوط الثاني، تسجيل أي أهداف من الجانبين، لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بهدف دون مقابل على مضيفه سيمبا التنزاني.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري.