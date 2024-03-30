مختار مختار: ما يحدث مع لاعبي الأهلي لا أراه في أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالفوز الذي حققه الأحمر على سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي فاز برغم الصعاب، لاعبو منتخب مصر غادروا معسكر المنتخب وتوجهوا إلى مطار القاهرة، هذا لا يحدث حتى في أوروبا، المسافات قريبة بين الدول، عكس إفريقيا".

وأضاف: "لاعبو الأهلي محترفين على أعلى مستوى، كان من الصعب أن يفوز الأهلي على فريق سيمبا، حتى في الظروف العادية، ولكن الفوز في هذه الظروف، يجعلنا نشكر اللاعبين".

وتابع: "تشكيل الأهلي في مثل هذه الظروف كان هو الأمثل، ولكن في رأيي كانت هناك تبديلات أفضل.. كان يجب استبدال هاني في ظل الإرهاق، بعد مشاركته في مباراتي المنتخب".

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "لاعبو الأهلي مؤهلون للعب في أي مواقف، وهذه أساسيات أي فريق كبير، يجب أن يكون اللاعب البديل في مستوى الأساسي".