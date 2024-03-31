شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة تعرض رمضان صبحي للإيقاف بسبب المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ نادي بيراميدز، حقيقة تعرض اللاعب للإيقاف بسبب تناول المنشطات أو التلاعب فى آخر عينة.

وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، إن رمضان صبحي يخضع لكشف المنشطات بشكل دوري كل شهرين، وعلى مدار ثلاث سنوات ماضية، وجميع العينات التى تؤخذ منه تأتى نتيجتها سلبية.

رمضان صبحي

وأضاف المصدر، أن الموسم الماضي كان يخضع رمضان صبحي ومصطفي فتحي لاختبار المنشطات كل شهرين، وفقاً للنظام المتبع من قبل لجنة مكافحة المنشطات، وفى الموسم الحالي وقع الاختيار علي رمضان صبحي وكريم حافظ للخضوع للكشف الدوري عن المنشطات في المباريات الأفريقية.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز تلقي إخطارا من لجنة المنشطات المصرية يفيد بأن هناك عينة فاسدة تم أخذها من اللاعب منذ 8 أشهر، وطلبت لجنة المنشطات عينة ثانية لإعادة تحليلها، مع مزيد من التحقيقات حول عدم صلاحية العينة والكشف عن السبب فى ذلك.

وأكد المصدر أنه لم تصدر أى عقوبات من قبل لجنة مكافحة المنشطات ضد رمضان صبحي، كما أن جميع العينات التى أخذت من اللاعب جاءت نتيجتها سلبية.

رمضان صبحي ومفاوضات التجديد لبيراميدز

من ناحية أخرى، تعطلت مفاوضات إدارة نادي بيراميدز مع رمضان صبحي والمتعلقة بتمديد تعاقده ليستمر في النادي السماوي لمدة 4 سنوات مقبلة تبداً من الموسم الجديد.

وتعطلت مفاوضات التمديد من جانب رمضان صبحي، بعدما كان علي بعد خطوة من التمديد والتوصل لاتفاق مع الادارة حول كافة تفاصيل العقد الجديد، ومن ضمنها بند احقية اللاعب في الاحتراف الخارجي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن رمضان صبحي عطّل المفاوضات والسبب "الزمالك" بعدما تلقي اللاعب اتصالات من بعض المسئولين في النادى الأبيض يطالبوه بعدم التسرع في التجديد علي امل ضمه في نهاية الموسم.

وأضح المصدر أنه قد تحدث متغيرات في هذا الملف بنهاية الموسم، خاصة وان تعاقد اللاعب ينتهي مع بيراميدز بنهاية موسم 2025، وشددالمصدر على أن الفترة المقبلة ستشهد حسم هذا الملف سواء بتمديد عقده مع بيراميدز حيث أن هذا وارد في ظل علاقته القوية بإدارة النادي وربما تنجح مفاوضات الإنتقال للزمالك وقد يعود اللاعب لأوروبا بعدما سبق وخاض تجربة أحتراف عبر ناديي هيدرسيفيلد وستوك سيتي الإنجليزيين.