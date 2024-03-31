شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس الدفع بـ"زيزو" دقائق قليلة أمام فيوتشر الليلة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الدفع بأحمد سيد زيزو أمام مودرن فيوتشر فى المباراة التي تجمع الفريقين اليوم فى ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبات زيزو جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات الزمالك بعد خوضه التدريبات الجماعية بصورة طبيعية مع الفريق، وتعافيه من الإصابة التى لحقت به على مستوى الكاحل.

وأصبحت مشاركة زيزو فى مباراة فيوتشر تخضع لرؤية البرتغالى جوزيه جوميز بعد جاهزية اللاعب من الناحية الطبية، خاصة أن المدرب يعلم أهميته كونه من العناصر والركائز الأساسية للفريق، ولكن يخشى عليه من تجدد الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم فى ذهاب ربع نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام باستاد السلام.