شكرا لقرائتكم خبر عن "المنشطات" لليوم السابع: أخطرنا الجبلاية بتفاصيل عينة اللاعب ولن نكشف اسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" خطاباً رسمياً إلى اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تخطرهم فيه بفساد عينة أحد لاعبى الدورى المصرى.

وقال مصدر مطلع داخل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إن الخطاب جاء فيه أن لاعباً فى أحد أندية الدورى المصرى تم سحب عينة منه منذ فترة وجاءت نتيجتها فاسدة، حتى يقوم اتحاد الكرة بمخاطبة النادى بدوره، فالاتحاد المسئول عن الأندية فى مصر.

وأضاف المصدر، أن الوكالة أرسلت خطاباً إلى النادى الذى يلعب فيه اللاعب صاحب العينة لإخطارهم أيضاً.

وأوضح المصدر، أنه لا يمكن للوكالة الكشف عن اسم اللاعب المذكور فى الخطابات بشكل رسمي خلال الوقت الحالي، حيث تنتظر اللجنة حالياً رد اتحاد الكرة ونادى اللاعب لاتخاذ الخطوة القادمة فى هذا الملف.