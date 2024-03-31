شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات جمعت الزمالك ومودرن فيوتشر قبل لقاء الكونفدرالية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفاً على مودرن فيوتشر، فى التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد السلام، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث كل فريق عن الفوز ووضع قدم فى نصف نهائي البطولة.

التقى الزمالك مع مودرن فيوتشر فى 5 مباريات سابقة، حقق الفارس الأبيض فيها الفوز، فاز فى اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما فاز فى اللقاء الثانى بهدف دون رد، وفاز فى اللقاء الثالث بهدفين مقابل هدف، وفاز الزمالك فى اللقاء الرابع بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفى اللقاء الأخير فاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

تقام مباراة الإياب بين الزمالك ومودرن فيوتشر في 7 أبريل المقبل وسيكون الفارس الأبيض هو صاحب الملعب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم الدولي جلال جيد، لقيادة مباراة الذهاب في ربع النهائي بين الزمالك ومودرن فيوتشر، على أن يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العودة التي تجمع الفريقين في السابع من أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.