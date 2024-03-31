شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات فراعنة الأثقال فى كأس العالم بتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب فراعنة رفع الأثقال للكبار لخوض منافسات بطولة كأس العالم بتايلاند بدءاً من 6 إبريل المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتبدأ نعمة سعيد منافسات وزن 71 كجم يوم 6 إبريل الرابعة صباحا، بينما يخوض كريم كحلة منافسات وزن 96 كجم فى اليوم التالى 11 صباحا.

أما ياسر أسامة يخوض منافسات وزن 102 كجم يوم 8 أبريل 8:30 صباها ، و سارة سمير يوم 9 أبريل 11 صباحا فى وزن 81 كجم ، بينما تخوض حليمة عبد العظيم منافسات +87 كجم 10 أبريل 11 صباحا، وأخيرًا بعد الرحمن محمد يخوض منافسات وزن +102 كجم يوم 11 أبريل 11 صباحا .



منافسات الأثقال 1

سيطر نجوم ونجمات منتخب مصر فى رفع الأثقال على جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا التي أقيمت فى مدينة الإسماعيلية من 2 إلى 10 فبراير الماضى.

وفازت سارة سمير بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتوج كريم كحلة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب، وتوج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة.