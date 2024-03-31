شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات فحوصات وأشعة إمام عاشور بعد جراحة الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة لدى الطبيب الذى أجرى له جراحة الكتف الثلاثاء الماضي، وحسب التقارير الواردة من الأهلي، فإن حالة إمام عاشور مُطمئنة، وهناك تفاؤل كبير بشأن موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وقال مصدر في الأهلي ، إن إمام عاشور قد يعود للتدريبات الجماعية قبل أقل من شهرين، حسب الفحوصات التى خضع لها اليومين الماضيين.

وتعرض إمام عاشور لإصابة بخلع بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا فى بطولة كأس عاصمة مصر الجمعة قبل الماضى والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يبدأ اللاعب برنامجه العلاجي والتأهيلي خلال اليومين المقبلين على أن تكون عودته للتدريبات الجماعية قبل شهرين على أقصى تقدير.

على صعيد آخر، شهدت حالة وسام أبو علي مهاجم الأهلي تحسنا واضحا خلال الأيام الماضية، حيث شارك في تدريبات اللاعبين المُستبعدين من رحلة تنزانيا الأخيرة، ما يُبشّر بإمكانية لحاقه بمباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي استبعد وسام أبو علي من مباريات الفريق الماضية، وأهمها مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر، ثم أكثر من مباراة بدوري أبطال أفريقيا والدوري، وغاب كذلك عن رحلة تنزانيا الأخيرة بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية.

وتلقى الجهاز الفني للأهلي خبرا سارا خلال وجوده فى تنزانيا، حيث شارك وسام أبو علي في تدريبات اللاعبين الذين غابوا عن رحلة تنزانيا للإصابة أو لعدم القيد الأفريقي، بما يرفع من فرص مشاركته فى مباراة العودة أمام سيمبا فى العاشرة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

ووصلت بعثة الأهلي صباح أمس، السبت، إلى القاهرة قادمة من تنزانيا بعد الفوز على سيمبا بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول، بملعب بنجامين مكابا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.