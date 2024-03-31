شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الريشة الطائرة يقرر حل المنتخب الأول بسبب سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، برئاسة الدكتور على حسب الله، حل المنتخب الوطني الأول بسبب تراجع وسوء النتائج خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يتم تقييم أوضاع لاعبى المنتخب خلال الفترة المقبلة استعدادًا لتشكيل المنتخب مرة أخرى بهدف الإعداد للبطولات القادمة.

وأعلن الدكتور علي حسب الله أن هذا القرار يهدف لتصحيح المسار خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الاتحاد يسعى لعملية الإحلال والتجديد بشكل علمي مدروس.

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد حققوا 4 ميداليات خلال مشاركتهم بدورة الألعاب الأفريقية رقم 13 والتي استضافتها العاصمة الغانية "أكرا" خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري، بواقع فضية و3 برونزيات.