صحف العالم: الهلال لا يمكن إيقافه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناولت صحف ومواقع عالمية وصول سلسلة انتصارات الهلال إلى 30 فوزا متتاليا عبر كل المسابقات، بعد أن فاز على مضيفه الشباب بنتيجة (4 - 3) السبت، ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي.

وإثر فوز الهلال على الشباب خلال المباراة الأخيرة، أصبحت الكفة متوازنة بين جيسوس وبيريرا خلال المواجهات المباشرة بينهما كمدربين، حيث أصبح لكل منهما انتصاران على الآخر، فيما حضر التعادل في مناسبتين.

وخلال فترة عملهما في البرتغال مع ناديي بورتو وبنفيكا، تواجه بيريرا وجيسوس 5 مرات، وكانت المواجهة الأولى في الدوري البرتغالي موسم 2011-12، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وفي مباراة الدور الثاني تفوق بورتو بنتيجة 3-2.

وخلال الموسم نفسه رد جيسوس اعتباره وقاد بنفيكا للفوز على بورتو بنتيجة 3-2، في مواجهة نصف نهائي كأس الدوري البرتغالي، وفي الموسم التالي 2012-13، انتهت مباراة الدور الأول بالدوري البرتغالي بنتيجة 2-2 بين الكبيرين، وفي لقاء الدور الثاني، تفوق بورتو مع بيريرا وهزم بنفيكا بهدفين مقابل هدف وحيد.

إنجاز تاريخي

وأكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النادي السعودي وصل لإنجاز تاريخي في كرة القدم، وقالت «رفع الهلال رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 30 في مباراة مجنونة مليئة بالأهداف أمام الشباب.. النادي السعودي يبدو أن ليس لديه أي نية لوقف الفوز في المباريات وإنهاء سلسلته».

رفع رقمه العالمي

من جهتها أشارت صحيفة «ريكورد» البرتغالية إلى أن سلسلة انتصارات الهلال تواصلت في الليلة نفسها التي أحرز فيها كريستيانو رونالدو 3 أهداف «هاتريك»، خلال فوز فريقه النصر بنتيجة 5 - 1 على ضيفه الطائي، ضمن لقاءات الجولة الـ25 من الدوري.

وأضافت الصحيفة «حقق الهلال بقيادة جيسوس فوزه الـ30 على التوالي ليرفع رقمه القياسي العالمي، بانتصاره على الشباب 4-3 في معقله.. بهذه الطريقة حافظ الهلال على سلسلة انتصاراته بنسبة 100% منذ 25 سبتمبر2023.. حتى الآن 18 انتصارا هلاليا في الدوري و9 في دوري أبطال آسيا و3 في كأس الملك».

لا يمكن إيقافه

أكد موقع «ogol» البرازيلي أن «الزعيم» لا يمكن إيقافه، مضيفا «رغم الخوف في البداية وبعض الدراما في النهاية، تمكن الهلال من الفوز خارج أرضه على الشباب؛ ليحافظ على سلسلة انتصاراته التاريخية».

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب الوصافة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة بالمركز الـ11.