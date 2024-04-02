شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد رياضة المشى.. تحسين عملية التنفس وتخفيف التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسى الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى المشى والتى تمارس فى مصر بشكل كبير، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة..

تعتبر رياضة المشي واحدة من الأنشطة البدنية البسيطة والفعّالة التي تمتاز بفوائد صحية عديدة ومتعددة، وتحظى بمكانة خاصة فى مجال الصحة العامة، وبالرغم من بساطة رياضة المشي، إلا أنها تعتبر وسيلة فعّالة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية.

ومن أهم فوائد رياضة المشي ..



1-الحفاظ على نشاط الدورة الدموية

2-تقوية العضلات والمفاصل

3-حرق السعرات الحرارية

4-تخفيف التوتر

5-تحسين عملية التنفس

6- تعزيز وظيفة الجهاز المناعى

7 -تحسين المزاج.