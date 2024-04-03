لويس كاسترو يُعلق علي اكتساح أبها بثمانية أهداف نظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي ، عن سعادته بالفوز الكاسح الذي حققه العالمي أمام أبها بـثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء في دوري روشن السعودي.

وقال البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، عقب المباراة: “كريستيانو رونالدو عودنا على الكمال الكروي ودائما ما يكون في المستوى بغض النظر عن وضع الفريق”.

وواصل: “الكرات الثابتة ميزة كريستيانو رونالدو في أكثر من موضع ودائما ما يكون إنهائه صحيح، كريستيانو لاعب مثال للكل”.

وأردف: ” اللاعبين أرادوا البقاء مع عائلاتهم، العائلة هي كل شي في الحياة لذلك اخترنا بأن يسافر الفريق.



واستمر: “الأمر سيكون إيجابي سنعود للرياض ونمارس التمرين المعتاد والأمر لن يكون فيه سلبية على الفريق، الطائرة الخاصة ستكون مساعدة لنا”.

وتابع: ” نتعامل مع المباريات القادمة بكل سلاسة وكل مباراة ولها ظروفها.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 62 نقطة من 26 مباراة، بينما يأتي أبها، في المركز السابع عشر، برصيد 22 نقطة.