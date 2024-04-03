ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك رونالدو في شباك أبها

ياسر رشاد - القاهرة - أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنافسة علي لقب هدافي الدوري السعودي، بعدما سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك أبها بالدوري السعودي.

وأبعتد رونالدو بعد ثلاثيته التي سجلها مساء الثلاثاء في فوز النصر السعودي علي ابها بنتيجة 8_0، عن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فريق الهلال السعودي.

حيث يتنافس علي اعتلاء قمة هدافي الدوري السعودي كل من كريستيانو رونالدو وألكسندر ميتروفيتش وعبدالرزاق حمدالله.



ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو “النصر”، 29 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله “الاتحاد”، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا “النصر”، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو “ضمك”، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان”الأهلي”، 14 هدفًا.

7- إيجالو “الوحدة”، 12 هدفًا.

8- سالم الدوسري “الهلال”، 12 هدفًا.

9- بيرنارد مينساه “الطائي”، 11 هدفًا.

10- هنري أونيكورو “الفيحاء، 10 أهداف.