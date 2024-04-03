كريستيانو رونالدو يطرق أبواب التاريخ بقميص النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، أداء مذهلاً هذا الموسم الذي قد يحقق فيه العديد من الأرقام القياسية.

واستمر توهج رونالدو في الدوري السعودي، خلال فوزه الكبير على فريق أبها بنتيجة 8-0 في الجولة الـ 26 من البطولة، في مساء يوم الثلاثاء.

وكان الشوط الأول كافيًا للنجم البرتغالي لتسجيل ثلاثة أهداف، ويقدم تمريرة حاسمة، وبذلك، ساهم في نصف أهداف فريقه في الفوز الساحق.

وعزَّز "الدون" مكانته في قمة قائمة هدافي دوري روشن، بـ 29 هدفًا في 24 مباراة، كما احتل المركز الأول في قائمة صناع الأهداف، بـ 10 تمريرات حاسمة.

في السطور التالية، نستعرض 4 أرقام تاريخية تنتظر رونالدو في نهاية هذا الموسم.

هداف 4 دوريات مختلفة

يقترب رونالدو من تحقيق إنجاز، بأن يكون أول لاعب في التاريخ، يفوز بجائزة الهداف في 4 دوريات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وحصل رونالدو سابقا على جائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في الدوريات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية، وذلك خلال مسيرته مع أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس على التوالي.

كريستيانو رونالدو

ومع تبقي 8 مباريات في دوري روشن، يتفوق رونالدو بفارق 7 أهداف على ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال وتعرض ميتروفيتش لإصابة وسيبتعد عن الملاعب لمدة شهر ونصف.

الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي

أصبح صاروخ ماديرا بحاجة إلى تسجيل 6 أهداف فقط، خلال 8 مباريات متبقية من الدوري، ليكسر الرقم القياسي لعبد الرزاق حمد الله، كأفضل هداف في موسم واحد من الدوري الروشن.

وحقق عبد الرزاق حمدالله الرقم القياسي، بتسجيل 34 هدفاً في موسم 2018-2019 مع فريقه السابق النصر.

الأكثر مساهمة في الأهداف في موسم واحد

حتى الآن، ساهم رونالدو بـ 39 هدفا في الدوري السعودي، بعد تسجيل 29 هدفا وصناعة 10 تمريرات حاسمة.

ويطارد عرش عبد الرزاق حمد الله، الذي ساهم في تسجيل 43 هدفًا في الموسم السابق، بعد تسجيل 34 هدفًا وساهم في تسجيل 9 آخرين، وبالتالي يحتاج "الدون" إلى 5 أهداف إضافية لكي يتجاوزه.

كريستيانو رونالدو

جائزة لاعب الشهر

فاز فائد النصر بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس الماضي في الدوري السعودي، وهذه هي المرة الخامسة التي يفوز فيها بجائزة أفضل لاعب في المسابقة منذ انتقاله في بداية عام 2023.

وتبقى اقتناص جائزة لاعب الشهر في مناسبة جديدة، ليصبح رونالدو أكثر من حقق هذه الجائزة، منذ إنشائها في موسم 2018-2019 بمعدل 6 مرات، ليتجاوز أيضُا عبد الرزاق حمد الله الذي فاز بها 5 مرات سابقًا.