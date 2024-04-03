"بتسديدة قوية".. تريزيجيه يفتتح أهداف طرابزون سبور في مرمى كونيا سبور بالدوري التركي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

سجل اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور التركي، هدف فريقه الأول في شباك كونيا سبور في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري التركي.

وأحرز تريزيجيه هدف فريقه الوحيد في اللقاء حتى الآن، في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف رفع تريزيجيه، رصيده من الأهداف إلى 10 هدفاً في 22 مباراة خاضهم رفقة فريق طرابزون سبور هذا الموسم، في مختلف البطولات.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة من 30 مباراة خاضهم بالدوري التركي، فيما يأتي فريق كونيا سبور في المركز الـ16 بالمسابقة برصيد 33 نقطة من نفس عدد المباريات.