كم هدفاً يحتاج رونالدو ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يواصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر السعودي، هوايته في تحطيم الأرقام القياسية مع كل الأندية التي يلعب لها والدوريات المختلفة التي يشارك فيها، بعدما أصبح على بعد 6 أهداف فقط، ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي.

وتمكن كريستيانو رونالدو من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك"، في فوز فريقه على حساب أبها بنتيجة ثمانية أهداف دون مقابل ، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس بالدوري السعودي.

وبثلاثية رونالدو في مرمى أبها رفع رونالدو رصيده من الأهداف، إلى 29 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز، وبات على بعد 6 أهداف، ليصبح أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، ليتخطى المغربي عبدالرزاق حمد الله صاحب الـ 34 هدفاً في موسم واحد.

وكان حمد الله تمكن من إحراز 34 هدفاً في موسم واحد رفقة فريق النصر، في موسم 2018-2019.

ويأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي، اللاعب حمزة إدريس الذي تمكن من إحراز 33 هدفاً رفقة فريق الاتحاد في موسم 1999-2000، وفي الموسم الثالث كريستيانو رونالدو.

ويتبقى 8 جوالات في الدوري السعودي للمحترفين لفريق النصر، أمام كلا من "ضمك، الفيحاء، الخليج، الوحدة، الأخدود، الهلال، الرياض والاتحاد على الترتيب".