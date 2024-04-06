ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند في شباك كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوزًا عريضًا على حساب فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتغلب مانشستر سيتي في مباراته على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

وسجل ماتيتا هدف كريستال بالاس الأول في المباراة مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود كيفين دي بروين ويدرك التعادل في الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو السيتي في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، وتسجيل ثلاثية عن طريقة: دي بروين – هالاند – ريكو لويس.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي 19 هدفًا

محمد صلاح – ليفربول 16 هدفًا

أولي واتكينز – أستون فيلا 16 هدفًا

كول بالمير – تشيلسي 16 هدفًا

دومينيك سولانكي – بورنموث 16 هدفًا