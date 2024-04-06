اخبار الرياضه

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هالاند في شباك كريستال بالاس

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق فوزًا عريضًا على حساب فريق كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في افتتاح منافسات الجولة الـ 31 من الممتاز.

 

وتغلب مانشستر سيتي في مباراته على كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين، في المواجهة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

 

وسجل ماتيتا هدف كريستال بالاس الأول في المباراة مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود كيفين دي بروين ويدرك التعادل في الدقيقة الـ 13.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو السيتي في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، وتسجيل ثلاثية عن طريقة: دي بروين – هالاند – ريكو لويس.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي 19 هدفًا

محمد صلاح – 16 هدفًا

أولي واتكينز – أستون فيلا 16 هدفًا

كول بالمير – 16 هدفًا

دومينيك سولانكي – بورنموث 16 هدفًا

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا