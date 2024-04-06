بعد فوز السيتي.. ترتيب الدوري الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز أمام نظيره كريستال بالاس، اليوم السبت، بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح التسجيل فيليب ماتيتا لكريستال بالاس في الدقيقة 3، وأدرك دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني تقدم لويس للسيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 47، وتمكن هالاند من إحراز الثالث للسيتيزن.

وعزز بالهدف الرابع دي بروين في الدقيقة 70، ثم سجل إداورد الثاني لكريستال بالاس في الدقيقة 86.

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وارتفع رصيد السيتي للمركز الثاني بـ 70 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 30.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على كريستال بالاس

1- فريق ليفربول 70 نقطة

2-فريق مانشستر سيتي 70

3-فريق آرسنال 68

4-فريق أستون فيلا 59

5-فريق توتنهام هوتسبير 57

6-فريق مانشستر يونايتد 48

7-فريق وست هام يونايتد 45

8-فريق نيوكاسل يونايتد 44

9-فريق برايتون 43

10-فريق تشيلسي 43

11-فريق وولفرهامبتون 42

12-فريق بورنموث 41ا

13-فريق فولهام 39

14-فريق كريستال بالاس 30

15-فريق برينتفورد 28

16-فريق إيفرتون 26

17-فريق نوتنجهام فورست 25

18-فريق لوتون تاون 22

19-فريق بيرنلي 19

20-فريق شيفيلد يونايتد 15.