ترتيب الدوري السعودي والهدافين بعد نهاية مباريات اليوم

يقدم موقع “كورة 365” ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27.

وشهدت مباريات اليوم الخميس تعادل الطائي مع الشباب سلبيًا دون أهداف، فيما فاز فريق الاتفاق على نظيره الرياض بهدف دون رد.

كما شهدت مباريات الجولة 27، فوز الهلال على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أرضية ستاد محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة 27 من عمر بطولة الدوري السعودي.

وانتصر فريق النصر على ضمك بهدف نظيف، في الجولة ذاتها، كما تغادل فريق الاتحاد مع التعاون سلبياً، على ملعب الجوهرة المشعة.

اقرأ أيضا.. بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وموردن فيوتشر في الكونفدرالية

وتعادل فريق الاهلي مع الوحدة إيجابياً بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي

ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد النصر في الوصافة برصيد 62 نقطة.

1- الهلال: 77 نقطة.

2- النصر: 65.

3- الأهلي: 52 .

4- الاتحاد: 47 .

5- التعاون: 47 .

6- الفتح: 37 .

7-الاتفاق: 36 .

8- ضمك: 35 .

9- الخليج: 34 .

10- الفيحاء: 32 .

11- الشباب: 31 .

12- الوحدة: 31 .

13- الرائد: 27 .

14- الرياض: 25 .

15- الاخدود: 24 .

16- الطائي: 22 .

17- أبها: 22 .

18- الحزم: 16 .

ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- كريستيانو رونالدو “النصر”، 29 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش “الهلال”، 22 هدفًا.

3- عبد الرزاق حمد الله “الاتحاد”، 18 هدفًا.

4- أنديرسون تاليسكا “النصر”، 16 هدفًا.

5- جورج نكودو “ضمك”، 15 هدفًا.

6- فراس البريكان “الأهلي”، 14 هدفًا.

7- سالم الدوسري ومالكوم “الهلال”، 13 هدفًا.

8- إيجالو “الوحدة”، 12 هدفًا.

9- بيرنارد مينساه “الطائي”، فاشيون ساكالا “الفيحاء”، 11 هدفًا.