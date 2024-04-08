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"تعادل ليفربول في صالح أرسنال".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 32 من التي أقيمت اليوم الأحد، حيث سُجل 12 هدفا خلال 3 مواجهات فقط.

وتعادل مع نظيره مانشستر يونايتد 2-2 ليتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما سقط في فخ التعادل مع شيفيلد يونايتد 2-2.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد

ليفربول ضد مانشستر يونايتد - (2-2)

تشيلسي ضد شيفيلد - (2-2)

توتنهام ضد نوتنجهام فورست - (3-1)

وتبدأ الجولة 33 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، بمباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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