"تعادل ليفربول في صالح أرسنال".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم الأحد، حيث سُجل 12 هدفا خلال 3 مواجهات فقط.
وتعادل ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد 2-2 ليتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بينما سقط تشيلسي في فخ التعادل مع شيفيلد يونايتد 2-2.
نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأحد
ليفربول ضد مانشستر يونايتد - (2-2)
تشيلسي ضد شيفيلد - (2-2)
توتنهام ضد نوتنجهام فورست - (3-1)
وتبدأ الجولة 33 من الدوري الإنجليزي يوم السبت الموافق 13 أبريل 2024، بمباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد.
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