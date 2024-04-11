شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، 12 لاعبًا ما بين إصابات واستبعاد فنى وعدم جاهزية، فى مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها اليوم الخميس باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندرى كلاً من..

- محمود شيكابالا لاستمرار معاناته من أثار نزلة البرد

- مصطفى شلبي للتأهيل من إصابة كدمة الضلوع

- يوسف أوباما لخضوعه لجراحة فى الفك

- أشرف روقا لعدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة

- محمود علاء للإصابة فى أربطة الكاحل

- محمد صبحى للإصابة بمزق فى العضلة الضامة

- محمد عاطف لأسباب فنية

- ترافيس موتيابا لعدم الجاهزية الفنية

- سيف فاروق جعفر لأسباب فنية

- أحمد أيشو لأسباب فنية

- محمود الونش للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى

- محمد عبد الشافى للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويملك الزمالك 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 11 لقاء حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى في الوصافة برصيد 27 نقطة ، بعد أن خاض 15 مباراة حقق الفوز في 7 و تعادل فى 6 وخسر في واحدة، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 16 هدف