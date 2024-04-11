شكرا لقرائتكم خبر عن 12 لاعبا يسجلون غيابا عن الزمالك أمام الاتحاد الليلة أبرزهم شيكابالا وشلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى السابعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدورى المصرى الممتاز فى مواجهة تقام بثانى أيام عيد الفطر المبارك.

ويفقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك 12 لاعبًا ما بين إصابات واستبعاد فنى وعدم جاهزية، فى مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة وهم..

- محمود شيكابالا لاستمرار معاناته من أثار نزلة البرد

- مصطفى شلبى للتأهيل من إصابة كدمة الضلوع

- يوسف أوباما لخضوعه لجراحة فى الفك

- أشرف روقا لعدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة

- محمود علاء للإصابة فى أربطة الكاحل

- محمد صبحى للإصابة بمزق فى العضلة الضامة

- محمد عاطف لأسباب فنية

- ترافيس موتيابا لعدم الجاهزية الفنية

- سيف فاروق جعفر لأسباب فنية

- أحمد إيشو لأسباب فنية

- محمود الونش للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى

- محمد عبد الشافى للتأهيل من جراحة الرباط الصليبى

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من..

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله "نيمار" - ناصر ماهر – عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.