الامارات | الهلال السعودي يواصل كتابة الأرقام القياسية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الهلال السعودي كتابة الأرقام القياسية، عقب فوزه بلقب كأس الدرعية لـ«السوبر السعودي» الذي أقيم في ضيافة أبوظبي، بتغلبه في النهائي على الاتحاد 4-1، أول من أمس، ليرفع «الزعيم» من إثارة القمة المرتقبة التي ستجمعه مع مضيفه العين، في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 انتصاراً متتالياً في كل المسابقات، في رقم قياسي تاريخي، بينما عزز صدارته كأكثر الأندية تتويجاً بلقب السوبر السعودي برصيد أربعة ألقاب، مقابل لقبين للنصر، ولقب للاتحاد والأهلي والشباب والفتح.

وتمكن الهلال من تكرار فوزه على الاتحاد للمرة السادسة على التوالي في الموسم الحالي، بعد الفوز الأول في كأس الملك سلمان للأندية العربية، والفوز ذهاباً وإياباً في الدوري السعودي، والفوز ذهاباً وإياباً في دوري أبطال آسيا. وحقق مدرب الهلال، البرتغالي جورج جيزوس لقبه الأول في ولايته الثانية مع الهلال، بعدما سبق وأن قاده للفوز بلقب كأس السوبر عام 2018.

وأبدى رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، سعادته باللقب. وقال في تصريح صحافي: «الهلال تنتظره مباراة مهمة أمام العين في دوري أبطال آسيا، وقد تقدمنا بطلب لرابطة المحترفين السعودية لتأجيل مباراتنا أمام الأهلي في الدوري المحلي». وتابع: «نحن نخسر العديد من اللاعبين بسبب ضغط المباريات، والإصابات العضلية، مثلما حدث للمهاجم الصربي ميتروفيتش، وغيره من اللاعبين، لذلك نتمنّى أن تتم الموافقة على طلبنا، حتى يحصل اللاعبون على فرصة جيدة للاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام العين».

من جانبه، أكد لاعب الهلال علي البليهي، أن فريقه جاهز لمواجهة العين. وقال في تصريح صحافي: «الهلال يلعب للفوز في أي مباراة يخوضها، ونحن الآن حققنا أول ألقاب الموسم بفوزنا بكأس السوبر، بينما تنتظرنا مباراة مهمة جداً أمام العين». وتابع: «سنحصل على إجازة ليومين، ونعود بعدها إلى العين».

. الهلال رفع رصيده إلى 34 انتصاراً متتالياً في كل المسابقات بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي.