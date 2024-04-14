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مايوركا يعلق على واقعة العنصرية في مباراة ريال مدريد

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تشواميني - مباراة ريال مدريد ومايوركا

تشواميني - مباراة ومايوركا

أصدر نادي ريال مايوركا الإسباني بيانًا رسميًا علق خلاله على واقعة العنصرية التي حدثت في مباراة الأمس ضد أوريلين تشواميني لاعب ريال مدريد الإسباني.

وتعرض تشواميني لواقعة عنصرية بعد إحرازه هدف فوز الريال الوحيد من قبل أحد الجماهير الموجودة في المدرجات المخصصة لفريق مايوركا.

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وأكد مايوركا في بيانه اليوم على أنه يدين أي نوع من أنواع التفرقة العنصرية، مشددًا على ضرورة القضاء على هذه الآفة  في ملاعب كرة القدم.

وأضاف مايوركا: “سنتعاون مع الشرطة الإسبانية لتحديد هوية الشخص للتعامل القانوني معه”.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة الثامنة والسبعين في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثمان نقاط عن برشلونة الوصيف.

فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة الواحدة والثلاثين في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني “الليجا”.

يُذكر أن ريال مايوركا كان قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي ضد أتليكو بلباو بركلات الجزاء الترجيحية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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