قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن الشيبي.. ورد مفاجئ من اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاءً رسميا للدولي المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للخضوع للتحقيق أمام لجنة الانضباط في الشكوى المقدمة ضده من النادي الأهلي وذلك في الواحدة ظهر غد الإثنين بمقر اتحاد الكرة.

وكشف مصدر مقرب من الشيبي في تصريحات لموقع الخليج 365: "إن محامي اللاعب أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط يستغرب فيه موعد استدعاء اللاعب للتحقيق".

وأضاف: "إن الاتحاد لم يكلف أي منهم نفسه عناء النظر في جدول الدوري والتأكد من ارتباطات اللاعب وأنه سيكون في هذا التوقيت بمعسكر فريقه لمباراة المقاولون العرب وفي طريقه إلى استاد الجبل الأخضر لخوض المباراة وأن ما حدث يؤثر بالسلب على اللاعب".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، أرسلت خطاباً إلى محمد الشيبي في وقت سابق، للتحقيق معه، بشأن أزمته مع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، ولكنه لم يتمكن من الحضور، بسبب سفره إلى المغرب في ذلك الوقت لظروف عائلية.