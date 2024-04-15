كولر يُجري ثلاثة تغييرات دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إجراء ثلاثة تغييرات دفعة واحدة.

وخرج الثلاثي موديست وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، بينما نزل للملعب رضا سليم وعمرو السولية والفلسطيني وسام أبو علي.

وكان الزمالك قد نجح في الخروج متقدمًا خلال الشوط الأول بهدف أحرزه المهاجم سيف الدين الجزيري مع نهاية الشوط.

وشهد الشوط خروج أحمد السيد زيزو في الدقيقة 17 من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وكان الزمالك قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.