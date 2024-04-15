عقوبة قاسية على كرستيانو رونالدو بعد واقعة البليهي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، بعد تلقيه بطاقة حمراء أمام الهلال.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق السعودية، استدعت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل الإدلاء بإفادته، في واقعة طرده أمام الهلال، بنتيجة ضرب المدافع علي البليهي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف اللاعب كريستيانو رونالدو لمباراتين بعد إقصائه بالبطاقة الحمراء ضد الهلال في السوبر. وأشهر محمد الهويس حكم مباراة الهلال ضد النصر، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كريستيانو رونالدو، في الدقيقة 86، بعد اشتباكه مع المدافع علي البليهي.