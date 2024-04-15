شكرا لقرائتكم خبر عن خروج فتوح بسبب إصابته فى الخلفية ودخول الزنارى فى مباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

دفع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، بمصطفى الزنارى بديلاً لأحمد فتوح بسبب إصابته بشد فى العضلة الخلفية مع انطلاقة الشوط الثانى من المباراة المقامة بينهما حالياً باستاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دورى nile.

تشكيل الزمالك أمام الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر - أحمد فتوح.

خط الوسط: دونجا - أحمد حمدي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: سيف الجزيرى - زيزو- ناصر ماهر.

بدلاء الزمالك أمام الأهلى

معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل الأهلى أمام الزمالك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول.

الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وأفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وعمر كمال وأنتوني موديست.

بدلاء الأهلى أمام الزمالك

محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة فى جدول ترتيب الدورى، بعدما خاض 12 لقاءً حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.

وخاض الأهلي، حتى الآن، 10 مباريات فى بطولة الدوري، حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل 23 هدفاً وتلقت شباكه 11، وتتبقى 7 مباريات مؤجلة للقلعة الحمراء. ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.