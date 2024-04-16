تعليق قوي من ميدو على مبررات خسارة الأهلي أمام الزمالك ويهاجم كولر

ياسر رشاد - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، على مبررات خسارة الأهلي من الزمالك في ديربي القاهرة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تعليق ميدو بعد إرجاء جماهير الأهلي الخسارة إلى الغيابات التي يعاني منها الفريق بجانب إخفاء الكرات أثناء مجريات اللعب وتحديدا بعد الهدف الثاني للزمالك.

وقال ميدو على حسابه بمنصة إكس، : “مش عارف ليه دايما الاهلاوية بيدوروا على حاجات بره الكورة تبرر اي خسارة يا اما الحكم يا اما الجمهور يا اما الملعب يا اما الهوا يا ضغط الماتشات او الإصابات المره دي بقى جديدة السبب الرئيسي للخسارة هم حاملي الكرات”.

وأضاف “ الحقيقة ان الاهلي عنده مدرب مغرور مكسب ماتش نهائي الكاس رغم غلطات المدرب القاتلة وسوء مستوى فريقه خليته يفتكر انه ممكن يكسب الزمالك بأي حد ومفيش حد حواليه ينصحه ان ماتش الديربي كبير مهما كان المنافس بعيد وان نتيجته ليها توابع في المدرج وفي المكتب”.

وأتم “ هارد لك لأصحابي الاهلاوية بنفكركم الزمالك هيفضل كبير مهما حاولتم تقللوا منه عاش الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر”.