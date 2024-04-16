ميدو: "الزمالك كبير مهما حاولتم التقليل منه.. وكولر مغرور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على مباراة الأهلي والزمالك، التي انتهت بفوز الأبيض، بنتيجة 2-1.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "لا أعلم لماذا دائما الأهلاوية يبحثون على أشياء خارج الكرة، لتبرير أي هزيمة، إما الحكم أو الجمهور أو الملعب أو الهواء أو ضغط مباريات أو الإصابات، هذه المرة جديدة".

وأضاف: "السبب الرئيسي للخسارة هم حاملي الكرات، الحقيقة أن الأهلي لديه مدرب مغرور، ومكسب مباراة نهائي الكأس على الرغم من غلطات المدرب القاتلة وسوء مستوى فريقه جعلته يظن أنه يمكن أن يفوز على الزمالك بأي شخص، ولا يوجد شخص حوله ينصحه أن ماتش الديربي كبيرا مهما كان المنافس بعيد".

واختتم ميدو: "وأن نتيجة المباراة لها توابع في المدرج في المكتب، هارد لاك لأصحابي الأهلاوية بنفكركم الزمالك هيفضل كبير مهما حاولتم التقليل منه، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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