"لاعب يمكن أن يسافر".. موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، موقف مصابي الفريق من مواجهة مازيمبي الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر: "مروان عطية لم يتدرب أمس مع المستبعدين ولا يزال يكمل برنامجه التأهيلي وسوف يخضع لفحص واختبار طبي أخير غدا ولكن فرص لحاقه صعبة للغاية، واللاعب الوحيد الذي يمكن أن يسافر مع البعثة هو بيرسي تاو، وسيتم تحديد موقفه غدً".

وأضاف: "ياسر إبراهيم بحاجة إلى أسبوع آخر للمشاركة في المباريات وبالتالي فهو خارج الحسابات الفني، ومحمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج يحتاجون 10 أيام إلى أسبوعين، للمشاركة الكاملة في التدريبات الجماعية".

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر غدً إلى الكونغو، على متن طائرة خاصة برئاسة محمد شوقي عضو المجلس.

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