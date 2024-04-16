قرار عاجل من نادي فيوتشر بشأن حكام مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قرر نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس التقدم بشكوى رسمية ضد حكام مواجهة الإسماعيلي الأخيرة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وأكد فيوتشر عبر المركز الإعلامي للنادي إنه خلال الشكوى طالب بعدم تكليف أي مباراة للفريق لثنائي التحكيم حمادة القلاوي الحكم الأول وعبد العزيز السيد حكم الفار بعد الأخطاء الجسيمة التي شهدتها أحداث المباراة الأخيرة والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

وأوضح النادي في الشكوى أن مباراة الإسماعيلي شهدت أخطاء تحكيمية بالجملة مما أثر على نتيجة المباراة وأدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وانتهت مباراة فيوتشر والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب ستاد الإسماعيلية.

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