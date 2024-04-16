ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع،ملحمة نارية من العيار الثقيل تنتظر كل محبي وعشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر ابريل الحالي 2024 ، حيث يستعد عملاق الكرة الاسبانية برشلونة الكتالوني للعودة في مباراة دور ربع نهائي دوري ابطال اوروبا ” مباراة الاياب ” امام كبير فرنسا ، نادي العاصمة باريس سان جيرمان ، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 3 أهداف لصالح الجانب الاسباني مقابل هدفين احرزتهم كتيبة باريس .

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

مشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بث مباشر بدون تقطيع يلا شوت

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا جودة عالية .. اضغط هنا

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لمشاهدة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا جودة موبايل .. اضغط هنا

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

من معلق مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يتولى المعلق حسن العيدروس مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن سبورتس، تطبيق "تود"، أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

متى موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2024؟

تقام مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان مساء الثلاثاء 16 أبريل/نيسان 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة الإسبانية.

ووضع فريق برشلونة قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز الذي حققه على باريس سان جيرمان في الذهاب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب "حديقة الأمراء" بقلب العاصمة الفرنسية باريس.

ويدرك برشلونة أن دوري الأبطال هو فرصته الأخيرة لإنقاذ نفسه من الخروج بموسم صفري، بعد خسارة كأس الملك وكأس السوبر، مع التأخر بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد في الليجا.

على الجانب الآخر فإن حلم باريس سان جيرمان بالتتويج بدرع الأبطال لا يزال قائمًا، ويتسلح بخبرة المدرب لويس إنريكي الذي حقق اللقب سابقًا عام 2015 مع برشلونة، فضلًا عن رغبة كيليان مبابي في وداع مثالي قبل أن يرحل بنهاية عقده في يونيو المقبل.